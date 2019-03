Tre minuti di ritardo e il consigliere Cavatton fa saltare il consiglio sulle case popolari

L’ultima volta era successo, due volte, nel 2014, che il consiglio comunale saltasse perché cominciato oltre i quindici minuti dopo l’orario fissato. Anche se in realtà quello che emerge ancora una volta è lo scontro tra il presidente del consiglio comunale, Giovanni Tagliavini, e il consigliere Cavatton di Libero Arbitrio. I due avvocati non è la prima volta che si confrontano sul regolamento. Non c’è che dire, questa volta l’ha spuntata Cavatton.

Immediata scatterà la convocazione di un nuovo consiglio comunale, il 20 marzo, anche se prima occore siano convocati tutti i capi gruppo. Scatenata l’opposizione. Alain Luciani: «Con Bitonci non è mai successo e mai avrebbe potuto succedere». Poi sentenzia: «Non sono neppure capaci di tenere l’assemblea». Di fatto il ritardo è stato dovuto a un fraintendimento involontariamente provocato da una consigliera della stessa lista di Luciani, la Lista Bitonci appunto. Un ritardo di tre minuti che ha fatto sì che il consiglio saltasse.