In tremila a Padova alla manifestazione contro il razzismo e per l’inclusione sociale

Si sono dati appuntamento alle 14 di domenica 17 marzo la rete di associazioni per l'inclusione sociale e contro il decreto Salvini: Open Your Borders, Za Lab, Adl Cobas, Circolo Nadir, Melting Pot, Mediterranea Padova, Medici Senza Frontiere, Sconfinamenti, Quadrato Meticcio, Polisportiva San Precario, Asu, Coalizione Civica sono solo alcune delle realtà che hanno dato vita non solo alla manifestazione ma a un percorso comune sul tema delle migrazioni.