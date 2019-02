Treni, giornata di sciopero

Una giornata di passione per i pendolari, venerdì 8 febbraio. Prevista infatti la mobilitazione indetta dal sindacato Orsa. A fermarsi sarà il personale della società Trenitalia, gli addetti alla vendita e all'assistenza, i macchinisti e i capitreno. Per quanto riguarda il personale mobile (macchinisti, controllori ecc) lo sciopero inzierà alle 9 di mattina e terminerà alle 17 mentre per il settore vendita e assistenza l'orario è dalle 3 di venerdì notte fino alle 2 di sabato 9 febbraio.

Rivendicazioni sindacali

I lavoratori di Trenitalia lamentano la mancaza di contratti certi e a tempo indeterminato mentre invece sono quasi tutti con contratti a termine. Evidenziano poi la mancanza di personale e le criticità rispetto alla modifica dell'orario di lavoro: «Sono turni massacranti quelli a cui è sottoposto il personale - fanno sapere dal sindacato - regolati da un sofware che li ottimizza senza nessuna mitigazione per renderli più umani. Ad esempio i capotreni coprono servizi che durano fino a 10 ore, con sequenze di turno senza pranzo o cena. Situazioni molto pesanti con due riposi consecutivi che però si effettano fuori residenza. Due notti consecutive seguite da nuovi turni al mattino presto. Senza dimenticare le tante aggressioni al personale che si sono verificate negli ultimi mesi».