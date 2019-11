Riqualificazione nodo ferroviario di Padova, importante incontri Rfi-Micalizzi a Roma

«Non vogliamo perdere tempo». L'assessore Andrea Micalizzi chiude così il punto della situazione fatto nel suo ufficio di Palazzo Moroni coi cronisti dopo l'importante riunione tenutasi nella giornata di lunedì 25 novembre a Roma coi massimi vertici di Rfi.

L'incontro

Argomento: il protocollo d'intesa sottoscritto dal sindaco Sergio Giordani e che, come spiega Micalizzi «prevede la progettualità della nuova stazione ferroviaria nonché del nuovo cavalcavia Borgomagno in funzione di una migliore accessibilità ma anche della penetrazione dell'alta velocità. È stato inoltre fatto un focus sul miglioramento della linea per le merci con Interporto: si è trattato di un incontro molto proficuo perché oltre a fare un'analisi puntuale dei temi abbiamo già fissato le riunioni che si terranno a inizio dicembre divise gruppi di lavoro, quindi c'è massima concretezza in quello che stiamo facendo coi tecnici al lavoro a ritmo serrato. Entro fine gennaio il progetto? Ci siamo dati questo obiettivo, vogliamo essere veloci e concreti e da questo punto di vista il fatto di aver già calendarizzato le prossime riunioni è un segnale».