La tributarista Stefania Moschetti subentra alla dimissionaria Silvia Giralucci

A occupare il posto lasciato libero dalla consigliera dimissionaria Silvia Giralucci sarà Stefania Boschetti. Alle amministrative è risultata la prima dei non eletti, raccogliendo poco più di trecento preferenze, nella lista Lorenzoni. Dal maro 2018 siede nel consiglio di amministrazione di BusItalia Veneto. Il 9 settembre è previsto il "debutto" in consiglio comunale.

Polemica

Coda polemica a seguito di una dichiarazione rilasciata dall'ex consigliera Silvia Giralucci in una intervista a un quotidiano cittadino in cui è le stato chiesto di tornare su una vicenda che aveva coinvolto e la consigliera di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini. «Le dimissioni della consigliera Giralucci dopo soli 2 anni di mandato - spiega la consigliera d'opposizione - non mi stupiscono affatto: si è dimostrata per quel che è. E poiché, a differenza dell'ex collega, non ho problemi ad esprimere ciò che penso, mi spiego meglio: non è riuscita a fare l'assessore e così si è dimessa. Questo è il livello e la qualità del suo impegno politico e del rispetto per gli elettori che le avevano affidato il compito di amministrare la città. Non le aveva ordinato il medico di candidarsi e, una volta eletta, avrebbe dovuto svolgere sino in fondo e sino alla fine il ruolo affidatole dai padovani. Evidentemente il Consiglio comunale le stava stretto, troppo povero di soddisfazioni e riconoscimenti. Ma le ricordo che non è il ruolo a renderci amministratori della cosa pubblica, bensì come e con quale intensità ci si prende la responsabilità di svolgerlo. Ad ogni buon conto, il Comune non ne sentirà certo la mancanza».