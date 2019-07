Tumori: Lazzarini (Lega): «Soddisfazione per la mozione che garantisce più cure e più assistenza ai malati di cancro»

«Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della mozione, depositata nel marzo scorso a mia prima firma, che impegna il Governo ad assumere iniziative a favore della cura e dell'assistenza dei pazienti oncologici. Il documento prevede l'impegno a mettere in atto una strategia sinergica nella lotta contro il cancro a 360 gradi: piano oncologico nazionale, rete oncologica ed ematologica, registro tumori, coinvolgimento delle associazioni, approccio multidisciplinare per tutelare il benessere fisico ma anche psichico del paziente, riconoscimento pieno della figura del caregiver familiare, attivazione della rete delle cure palliative a domicilio. Inoltre, possibilità per le farmacie - a determinate condizioni - di poter effettuare la distribuzione diretta di medicinali per le terapie oncologiche, al posto delle strutture ospedaliere del Ssn, e spazio a misure di prevenzione efficace, fatto con i tempi giusti e che non escluda nessuno. Affrontiamo dunque questo male tutti insieme e a viso aperto - anche attraverso il dialogo prezioso con le associazioni dei pazienti e lo stesso Intergruppo parlamentare 'Insieme contro il cancro' -affinché medicina, ricerca e prevenzione vadano di pari passo e ci consentano di trasformare questa battaglia in una vittoria di tutti». Così la deputata della Lega Arianna Lazzarini, Segretario della Commissione Affari sociali di Montecitorio e prima firmataria della mozione approvata.