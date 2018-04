Un progetto contro il degrado per rilanciare l'Arcella: incontro giovedì 19 aprile

Un'iniziativa per raccogliere idee e progetti al fine di rilanciare il quartiere che abbraccia l'Arcella, San Carlo e Pontevigodarzere.

L'appuntamento

L'appuntamento, lanciato anche dall'ex consigliere comunale Matteo Cavatton, vede la partecipazione di Federico Bruson, Luisella Rettore e Ubaldo Lonardi e si terrà giovedì 19 aprile alla sala ex consiglio di quartiere di via Curzola. I promotori chiedono ai cittadini di partecipare all'evento per portare proposte o interpellanze.