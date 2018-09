La consigliera Vanda Pellizzari: "Consegnate in municipio mille firme contro nuovo orario di chiusura ZTL"

La consigliera eletta con la Lista Bitonci, Vanda Pellizzari, ha convocato una conferenza stampa al Pedrocchi. Con lei alcuni residenti del centro, alcuni esercenti e Massimiliano Pellizzari di ACC.

Firme protocollate

"Circa un mese fa - spiega la consigliera mostrando le firme protocollate e consegnate in municipio - è nata questa iniziativa sostenuta e promossa da residente ed esercenti del centro. Le firme sono contro la decisione di allungare l’orario di chiusura della Ztl. Decisione che ha portato un grave disagio per residenti e commercianti. Sono mille firme di persone che ci hanno messo la loro faccia per dire no a questa ordinanza. Chiediamo quindi un appuntamento urgente con sindaco e il suo vice per trovare una soluzione in fretta”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Associazione Gattamelata

La portavoce dell’associazione Gattamelata oltre a contestare la decisione di prolungare l’orario di chiusura della ZTL ha manifestato la sua contrarietà al fatto che “la segnaletica non aiuta né per capire dove si accedere e dove no e men che meno indica dove sono situati i parcheggi. C’è proprio un problema di comunicazione, alla base”.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Massimiliano Pellizzari

Poi è il turno di Massimiliano Pellizzari: “Il sindaco lo potrà confermare, basta chiedere ad Appe e ad Ascom come la pensiamo. La presenza di una consigliera come Vanda (che è la zia di Massimiliano n.d.r.) non da un marchio partitico o politico alla iniziativa, perché tutti la conoscono in città e sanno che sono anni che si prodiga per portare avanti le rimostranze dei commercianti di questa città”.