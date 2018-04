Vanda Pellizzari porta in consiglio il caso della presunta aggressione all'on. Covolo: "Non c'è sicurezza"

E' la consigliera Vanda Pellizzari a tornare sul caso della presunta aggressione all'on. Covolo. Non ci sono novità sulle indagini, anche se proprio il protagonista indicato dall'onorevole Bitonci come l'aggressore, alla stampa ha immediatamente voluto far sapere la sua versione dei fatti, spiegando che a suo modo di vedere si tratti di un grosso malinteso. La questione sicurezza in zona stazione resta però sempre un argomento caldo e la consigliera Pellizzari ha deciso di affrontare la cosa nel prossimo consiglio comunale.

Consiglio comunale

Se nello scorso consiglio comunale la consigliera Vanda Pellizzari si è fatta notare per "il regalo" al sindaco Giordani, un collage di fotografie che dal suo punto di vista raccontano l'abbandono e la desertificazione del centro storico, nel prossimo siamo certi darà battaglia anche sulla questione sicurezza. "Avrebbe potuto accadere a chiunque, non è perché è una parlamentare che è puà grave. Lo so bene che tutte le stazioni del mondo sono luoghi insicuri, ma la nostra lo è particolarmente. Voglio chiedere al sindaco di fare davvero qualcosa visto che la ha lui la delega alla sicurezza. Ci vuole un presidio no stop, e maggiori controlli".