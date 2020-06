Vanda Pellizzari: «Uno spazio in città per gli eroi della sanità»

La Consigliera Comunale Vanda Pellizzari ha depositato presso il Consiglio Comunale di Padova una mozione, sottoscritta da Lista Lega, Lista Bitonci e Cambiamo! con cui impegna l’Amministrazione Comunale ad intitolare uno spazio pubblico nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, a quelli che lei definsice "Eroi della Sanità".

Pellizzari e gli "eroi"

«E’ doveroso apprezzare il lavoro svolto da tutti gli Operatori Sanitari che si sono trovati ad affrontare negli ultimi mesi un’emergenza sanitaria che non si era mai vista dal dopoguerra in poi. Il Covid 19 non ha risparmiato nessuno e gli Operatori Sanitari subito in prima linea, hanno dimostrato grande professionalità e responsabilità, non sottraendosi mai al loro dovere e lo hanno fatto in silenzio. Molti di loro, purtroppo, hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri, dimostrando immenso spirito di servizio e rispetto delle Istituzioni. Dobbiamo ricordare che il Veneto è stata una tra le Regioni più colpite in Italia e anche Padova ha pagato un prezzo alto in termini di vite umane, ma l’impegno e la grande professionalità nell’assistere i malati da parte di tutto il Personale Sanitario e della ricerca hanno evitato il peggio. Siamo quindi convinti che dobbiamo dimostrare gratitudine verso tutto il Personale del Servizio Sanitario Nazionale, per il loro spirito di sacrificio e l’alta professionalità che sicuramente saranno d’esempio per le future generazioni. Mi auguro, conclude Pellizzari che la mozione venga discussa quanto prima, sostenuta e votata da tutti, perché il riconoscimento al valore professionale e umano di chi in prima linea si è speso per combattere questa pandemia che tanto male ha fatto alla nostra città, è doveroso».