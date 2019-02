Verde e mobilità in centro: incontro della Consulta 1, ci saranno anche Giordani e Lorenzoni

Sarà presente anche il sindaco Sergio Giordani all'incontro incontro organizzato dalla Consulta 1 giovedì 21 febbraio alle 20.45 nella sala Paladin di Palazzo Moroni assieme al vicesindaco e assessore alla Mobilità, Arturo Lorenzoni, e all’assessora al Verde Chiara Gallani. La serata sarà condotta dal presidente della Consulta 1, Andrea Busato.

Mobilità e verde

Al centro una riflessione sulla mobilità e sul verde in centro, condotta con il presidente della Consulta 1, che organizza la serata, Andrea Busato: «Come Consulta il nostro obiettivo primario è quello di essere un collegamento tra l’amministrazione e i cittadini – spiega Busato – La serata sarà un’occasione per dialogare su molte questioni che riguardano due materie molto sentite. Su alcuni grandi temi (Ztl e Prandina) la discussione è aperta e giustamente allargata a tutta la città, ma a volte si parla poco di argomenti che comunque riguardano la vita quotidiana di chi vive un territorio affascinante, ma delicato. Ringrazio il vicesindaco e l’assessora Gallani per la disponibilità al dialogo e sono sicuro che sarà una serata costruttiva».