Vertenza Comdata, Zan (Pd): «Il Governo pensa solo all'assistenzialismo, lavoratori abbandonati»

Riceviamo e pubblichiamo

Il deputato PD Alessandro Zan, membro della Commissione Lavoro, mercoledì ha partecipato al tavolo al il ministero del Lavoro sulla crisi Comdata, tra azienda e parti sociali.

Le parole dell'onorevole

Afferma Zan: «Tra meno di 6 mesi, il 31 luglio 2019, scadrà il Fondo Integrativo di Solidarietà per le lavoratrici e i lavoratori di Comdata spa di Padova. Una data che si avvicina e che ancora non vede l’azienda rispettare gli impegni presi in questa sede lo scorso anno. Al contrario, i dipendenti Comdata hanno rispettato quanto deciso: di oltre 200 dipendenti tra Comdata spa e Comdata Tech, 70 hanno già lasciato il posto di lavoro e con anche il FIS al 50% l’azienda non garantisce lavoro sufficiente alla sede di Padova. Questo perché non distribuisce le commesse su Padova e Pozzuoli, ma sceglie altre sedi, come quelle di Ivrea, nonostante gli accordi fossero ben diversi. Oltre a ciò l’azienda chiede altri ammortizzatori sociali, senza garantire investimenti. In questo contesto critico il governo è assente, non fa rispettare gli impegni presi all’azienda e non si impone per tutelare i dipendenti. Questo è un altro triste esempio di come la gestione Di Maio di questo ministero non dia priorità alla difesa dei posti di lavoro, ma miri esclusivamente all’assistenzialismo da campagna elettorale. Come PD continueremo a vigilare sulla vertenza Comdata, per dare voce a questi dipendenti lasciati soli dal governo».