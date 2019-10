Vertenza Tigotà, l'assessora Gallani: «Mettere l'uno contro l'altro, lavoratore contro lavoratore, è una battaglia che fa perdere tutti»

L’assessora Chiara Gallani oltre alla delega al verde ha anche quella alle politiche attive del lavoro. Nulla che abbia a che fare con vertenze sindacali o diritto del lavoro, nonostante questo è intervenuta su quanto avvenuto fuori dai Magazzino dell’imprenditore Tiziano Gottardo.

Logistica

L'assessora ha quindi dichiarato: «Molte problematiche legate al mondo della logistica sono emerse anche grazie alle lotte e alle vertenze dei lavoratori. E' importante prima di tutto trovare strumenti per risolverle. In caso contrario l'unica cosa che si ottiene non è la difesa e l'aumento dei diritti dei lavoratori ma una contrapposizione. Mettere l'uno contro l'altro, lavoratore contro lavoratore, è una battaglia che fa perdere tutti»