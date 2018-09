Vertice anti spaccate a Palazzo Moroni tra sindaco e associazioni di categoria. Altri 200 mila euro per la sicurezza

Vertice sulla sicurezza a Palazzo Moroni. Il sindaco Giordani e l’assessore Bressa insieme alle associazioni di categoria. Presenti quindi Patrizio Bertin di Ascom, Mauro Cinefra di Confesercenti, Filippo Segato di APPE e Massimiliano Pellizzari di ACC hanno presentato il piano alla stampa.

Giordani e Bressa

E' proprio arrabbiato Giordani. Chi è abituato a frequentare le conferenza stampa a Palazzo Moroni è abituato a vederlo scherzare, a cercare di mitigare le situazioni anche più spinose con una battua. Non questa volta. "Abbiamo fatto questa riunione urgentemente ma è da tempo che discutiamo che cosa fare in accordo con le associazioni qui presenti. Per questa emergenza spaccate abbiamo deciso di stanziare altri 200.000 euro. Sono messi a disposizione per sostenere le spese che sono gravate dal primo agosto sui commercianti colpiti dalle spaccate, un provvedimento retroattivo per sostenere i nostri commericanti. In più ci sono una serie di sistemi che mettiamo subito in campo per far porre fine a questo fenomeno".

Tocca all'assessore Bressa spiegare: “Il tavolo tecnico ha definito dei sistemi che possono essere utili a mettere nero su bianco il fatto che Padova si sta attrezzando per mettere in campo una serie di provvedimenti che mirano a respingere chi vuole attaccare le vetrine dei negozi della nostra città. Parliamo quindi di sistemi di allarme anti rapina, sistemi anti intrusione, pulsanti e pedane anti rapina, vetrine anti sfondamento, inferriate, porte blindante e dispositivi aggiuntivi di illuminazione esterna che si attivano quando qualcuno si avvicina”.

