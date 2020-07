Via Anelli, giù anche la quinta palazzina. Micalizzi: «Ad agosto il complesso Serenissima sarà solo un brutto ricordo»

Giù anche la quinta palazzina che andava a formare il complesso Serenissima di via Anelli. Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi, presente al momento in cui è cominciata la fase più delicata, molto soddisfatto anche perché nonostante le difficoltà date dalle necessarie azioni di bonifica di mezzo c'è stato anche il locdown con tutti i disagi del caso, i tempi sono stati rispettati. «Il piazzale è quasi completamente vuoto, ci sono ancora le due palazzine più piccole soltanto, che ad agosto verranno giù. Cambia completamente la storia di quest'area della città. Qui sorgerà la nuova questura con tutti i benefici che questa operazione comporterà. Tra poco le vicende legate al complesso Serenissima saranno solo un brutto, lontano ricordo». Una settimana che comincia bene per l'assessore Micalizzi, visto che è uno dei più seri e accreditati candidati a succedere ad Arturo Lorenzoni in qualità di vice sindaco della città.

