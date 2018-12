Via Anelli, ci siamo: a primavera le palazzine vanno giù

L'assessore Andrea Micalizzi ha convocato i giornalisti per dare una notizia che in molti attendevano: la demolizione delle palazzine si farà, in Primavera.

Anche gli ultimi passaggi sono stati approvati e la giunta, ha di fatto sancito, con la delibera di venerdì 28 dicembre, il passaggio definitivo per dare il via al bando utile a trovare l'azienda che si occuperà di demolire gli edifici e smaltire il materiale edile.

La suggestione o la tentazione di chiamare "ruspe" le macchine demolitrici è una tentazione che avranno in molti, ma di fatto non è di quello che si tratta. Sono invece mezzi dotati di pompa idralulica che usa delle apposite pale e un idrante che spara getti d'acqua.