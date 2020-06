Via dei Colli, un nuovo Eurospin. E il comune si fa finanziare ponte e pista ciclabile

Per l'assessore Antonio Bressa, è il miglior compromesso, per quanto è nelle possibilità dell'amministrazione. Il fatto nuovo è che sorgerà un nuovo supermercato, questo perché, l'azienda Mazzuccato Legnami, che per legge non ha bisogno di un’autorizzazione dal comune, attivando l'ultimo Piano Casa può riconvertire un edificio che ha una funzione produttiva in una funzione commerciale. Con il Piano Casa va in deroga anche lo strumento urbanistico. Nella fattispecie si parla di 1200mq. Sorgerà quindi un supermercato della catena Eurospin, che ne sta ultimando uno anche in via Sarpi, con ingresso da via dei Colli.

L'amministrazione ha attivato un piano di confronto con la società per attivare delle opere utili per migliorare il contesto e aiutare a sviluppare l'area. Costi: 200Mila euro di oneri e 350Mila di opere, tutte a carico del privato. Una pista ciclabile sul ponte brentella, progetto condiviso anche con l'assessore A. Micalizzi e revisione della viabilità per migliorarla. Il risultato di questa mediazione è stato tradotto in una delibera che sarà votata nel prossimo consiglio comunale.