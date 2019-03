Via Configliacchi: arriva la nuova illuminazione a Led 

È in corso a Montegrotto Terme sostituzione di tutti i lampioni di via Configliacchi con nuovi corpi illuminanti a Led. L’intervento sana una situazione di degrado, con pali delle luce arrugginiti e una linea aerea completamente fuori norma che passava davanti alle finestre delle abitazioni, a memoria dei residenti risalente a circa cinquant’anni fa.

Questo intervento è a carico del fornitore dell’energia elettrica al Comune di Montegrotto Terme, Simet. I lavori per gli impianti di illuminazione sono seguiti dal Consigliere comunale Omar Turlon: “Presto - annuncia - ci saranno nuovi interventi nelle altre zone ancora oggi prive di illuminazione o che necessitano di un potenziamento per un investimento totale da parte del Comune di 180.000 euro. Inoltre, abbiamo in programma anche un ulteriore investimento per sostituire con led i corpi illuminanti dei viali principali della città, viale Stazione e viale delle Terme”.