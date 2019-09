Via Palladio, giù due piani del condominio abbandonato

Una raccolta firme da parte dei residenti, poi, con Polizia Locale e tecnici dei settori, la visita del vice sindaco Arturo Lorenzoni. Dopo quel sopralluogo viene murata la parte bassa del palazzo per evitare che entrasse gente, cosa che invece accadeva di sovente, chi per trovare un rifugio, chi per compiere attività illecite. Tamponata questa prima problematica, vista la situazione che non piaceva affatto ai residenti, si è fatto un passo in più. E' stato, martedì 24 settembre, deciso dalla giunta comunale lo stanziamento dei fondi utili per effettuare la demolizione di due piani costruiti costruiti in più, senza permesso.