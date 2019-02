Via Perosi: via il degrado, ecco il nuovo palazzetto all'Arcella

Ecco una anticipazione di come sarà il nuovo palazzetto dello sport in via Perosi, all'Arcella. Come aveva anticipato l'assessore allo sport, Diego Bonavina, si parla di una struttura da 700 posti per basket, volley e calcio a 5.

Una operazione da 2 milioni di euro che è l'investimento che un fondo svizzero ha deciso di fare nella città del Santo. Un buon segno, secondo l'amministrazione, che privati decidano di investire nella città di Padova. Dello stesso avviso, non poteva essere altrimenti, l'assessore Diego Bonavina che oltre alla soddisfazione di vedere sorgere una strutture moderna e utile, sottolinea quanto lo sport sia importante nella nostra città.