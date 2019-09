Via Vigonovese: aperto il ponte

E' soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Micalizzi. Come nei programmi, rispettati i tempi, riaperto il ponte di via Vigonovese: «Un investimento - spiega l'assessore -per la sicurezza e lo sviluppo delle nostre infrastrutture. Abbiamo mantenuto l’impegno di riaprire la viabilità, con l’inizio delle scuole. Ad un anno dai fatti di Genova e del ponte Morandi, Padova sta già provvedendo con investimenti e risultati concreti a mettere in sicurezza le infrastrutture». Poi ha puntualizzato: «Le nostre infrastrutture reggono non solo gli spostamenti di tutti noi ma anche la nostra economia. Investire nella sicurezza e nell’ammodernamento delle nostre infrastrutture significa investire sullo sviluppo. Il Veneto chiede da anni infrastrutture più adeguate alle esigenze e alle aspirazioni del nostro tessuto economico: Padova sta facendo la sua parte, serve uno scatto anche a livello regionale».