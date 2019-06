Viabilità, arriva il mobility manager. Giordani: «Sulla mobilità serve ragionamento complessivo. Tutti non si possono accontentare»

In sala giunta di Palazzo Moroni il sindaco Sergio Giordani ha ricevuto a Palazzo Moroni le associazioni dei commercianti con le quali, già settimana scorsa (Ascom, Appe e Confesercenti) era stata fissata una riunione. La prossima settimana sarà invece la volta di Acc, che nella serata di martedì martedì 25 giugno hanno organizzzato una manifestazione chiedeno mille posti alla Prandina e protestando contro i lavori di corso Milano e alla chiusura di via Dante, che però, come ribadito anche oggi da sindaco e vice, «è stato unicamente eliminato il passaggio del bus, ma nessuno ha mai parlato di chiuderla». I due, con loro anche gli assessori Bressa e Micalizzi, hanno parlato ai giornalisti alla fine dell'incontro che è durato circa un'ora e mezza.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I primi di agosto, arriverà in Comune un «mobility manager», ossia un professionista che si dedicherà espressamente al tema della mobilità. «Si rafforza l'equipe di lavoro, perché il senso dell'incontro di oggi è quello di fare un'analisi complessiva di tutto ciò che riguarda il comparto mobilità in città. Sbagliare si può sbagliare - ha detto Giordani - ma succede quando si fa. Devo ammettere che deve esserci stato un problema di comunicazione su alcuni punti, però, si poteva spiegare meglio le cose, probabilmente». Poi, per sgombrare il campo dagli equivoci, aggiunge: «Non stiamo penalizzando qualcuno ma rafforzando il gruppo di lavoro che deve agire su questo tema. Che vuol dire doversi rapportare con diversi assessorati, con diversi enti. Stiamo selezionando persone di assoluta competenza ».

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video... (0x105bee44)

Spiegato l'equivoco su via Dante, Giordani si sofferma anche sui cartelli posizionati all'entrata di corso Milano, che indicano un percorso alternativo all'attraversamento del centro per raggiungere l'altra parte della città: «Nessuno dice che non si può venire con le auto in centro ma si suggerisce di fare un altro percorso se il fine è solo andare verso la Stanga, tanto per fare un esempio».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'introduzione della figura del mobility manager fa intuire che per organizzare il gruppo di studio per meglio intervenire questo perta un rallentamento o una sospensione di almeno sei mesi anche er quanto riguarda i lavori in piazzale Boschetti per la realizzazione di un parco intitolato a Tito Livio e la nuova Ztl a fasce orarie differenziate, 0-24 nell'area a ridosso delle Piazze e 8-20 in quella invece esterna.