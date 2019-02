Il vice premier Di Maio a Padova: «L'autonomia del Veneto si fa. Con la Lega facciamo i duetti come a Sanremo»

Visita lampo del vice premier Di Maio a Padova, in zona industriale dove ha incontrato colleghi di partito e degli imprenditori. E' stata l'occasione per rispondere a diverse domande poste dai tanti giornalisti presenti. Il primo tema che ha toccato riguarda l'autonomia del Veneto, sul quale si è detto decisamente ottimista: «Gli esiti dei referendum vanno rispettati».

Alla domanda come sono i rapporti tra Movimento 5 Stelle e Lega il vice premier ha replicato con una battuta facendo riferimento all'incontro al quale ha presieduto con il ministro degli interni, Matteo Salvini, a Vicenza: «Certo che andiamo d'accordo, non avete visto questa mattina? Facciamo i duetti come a Sanremo».

E' stato poi stimolato sulla situazione economica del Veneto, che quest'anno ha visto il suo Pil dimezzato: «Bisogna lavorare sul fronte degli investimenti e cambiare il sistema di concessione per gli appalti. E poi bisogna eliminare una serie di provvedimenti inutili che mettono in difficoltà le imprese in questo dove la guerra dei dazi tra Usa e Cina sta mettendo in difficoltà tutta Europa».

Ad attenderlo, oltre ai giornalisti, parlamentari e amministratori locali del movimento. Ha parlato anche delle tensioni con Macron, stimolato suAlitalia e dell'uscita di scena di Air France dal piano per il rilancio dell'azienda: «Air France si era già uscita di scena. Non c'entrano le divergenze di vedute con Macron, col quale non abbiamo niente a che fare. Le sue politiche sono molto lontano dalle nostre, per questo stiamo dalla parte di chi manifesta con i gillet gialli, pacificamente».