Il vice sindaco di Albignasego, Gregori Bottin, eletto nel Consiglio Nazionale dell’Anci

Il vice sindaco di Albignasego, Gregori Bottin, di Cambiamo, il partito fondato dal governatore della Liguria, Giovanni Toti, è stato eletto nel Consiglio Nazionale dell’Anci. Queste le sue prime dichiarazioni dopo la nomina: «Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la mia elezione, in modo particolare il mio partito Cambiamo! che ha pensato e proposto il mio nome per questo ruolo importante a livello nazionale. Cambiamo! dimostra coi fatti e non con le chiacchiere di voler valorizzare gli amministratori locali. Continueremo su questa strada mettendo al centro dell’azione politica il sostegno ai tanti Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali che ogni settimana aderiscono al nuovo progetto politico di Giovanni Toti. Farò anch’ io la mia parte e porterò avanti questo importante ruolo con impegno e determinazione per far valere le istanze dei territori di Padova e del Veneto. Fare rete con i Sindaci di tutta Italia sarà il modo migliore per fare squadra e per rendere i Padovani e i Veneti protagonisti del cambiamento».