Villa Draghi: 250 mila euro per terrazza e belvedere

Nuovi lavori per rendere sempre più fruibile anche gli spazi esterni di Villa Draghi. La Giunta comunale ha deliberato il rifacimento della terrazza del primo piano di Villa Draghi, sopra la scalinata, dove c’erano problemi di infiltrazione, e il consolidamento i muri di sostegno per mettere sicurezza la zona parte alta del giardino, quello sopra la villa. Il costo complessivo degli interventi sarà di 250 mila euro.

Interventi

“Vogliamo - spiega il vicesindaco Luca Fanton - restituire alla fruizione percorsi e spazi anche esterni della villa, per consegnare alla collettività un parco per la salute con una vocazione - che ben si integra con la qualità architettonica dei corpi di fabbrica restaurati - legata alla salute del corpo e della mente della nostra località termale”. Gli interventi previsti consistono nel consolidamento e restauro delle opere di sostegno e in operazioni sul fabbricato antistante la villa per l’impermeabilizzazione con la realizzazione di una canaletta. Infine verranno installati nuova parapetti metallici e integrate le murature sommatali e la vegetazione verrà adeguata per realizzare punti di vista e belvedere.

Sistemazione

Questi interventi seguono la sistemazione del pianoro e della strada di collegamento e si inseriscono in un sistema di progettazioni e opere in corso di più ampio respiro che riguardano la villa stesse e le aree esterne intorno, il rustico convertito in Museo del Termalismo, il parco della villa, opere di sistemazione viaria e infrastrutturale. “È in corso anche un importante progetto di pulizia del sottobosco. Il primo stralcio è stato eseguito, proseguiremo anche con gli altri”, aggiunge Fanton.