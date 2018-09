Visita in Cina del vicesindaco Arturo Lorenzoni

Il vicesindaco Arturo Lorenzoni è in Cina in missione a Chengdu, capoluogo della provincia di Sichaun, per il diciassettesimo Wester China International Fair, nella visita ufficiale guidata dal Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Nella delegazione istituzioni, associazioni e aziende che rappresentano le eccellenze italiane e padovane.

Lorenzoni

«È un’opportunità per stringere relazioni con una importante istituzione cinese - spiega il vicesindaco Lorenzoni - al fine di avvicinare a Padova investimenti delle imprese cinesi e per facilitare investimenti delle imprese padovane in Cina».

Sichuan

Nella prima giornata Lorenzoni ha partecipato alla Cena di Gala con le autorità cinesi e italiane: «Una serata molto significativa - continua il vicesindaco - con alcuni tra i più alti rappresentanti del governo centrale cinese e della regione dello Sichuan. Avere il supporto del Ministro dello Sviluppo economico quando si tessono delle relazioni a livello industriale è un volano di grandissima forza, che può spingere davvero l’attività commerciale e industriale tra partner di paesi diversi. Oggi abbiamo messo una pietra su una costruzione che speriamo dia frutti interessanti per tutta la comunità padovana».

Protocollo

Nella giornata di domani Lorenzoni firmerà un protocollo di collaborazione commerciale e culturale che abbraccia molti ambiti tra l'associazione d'Amicizia del Popolo Cinese con i paesi stranieri e il Comune di Padova e rappresenterà l’Amministrazione anche al Forum sulle cooperazioni delle industrie e investimenti "Una cintura e una via" presentato dal Ministro Luigi Di Maio.