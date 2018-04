Senato, visita a Venezia per la neo presidente Alberti Casellati: "Qui mi sento a casa"

È arrivata in gondola, ha consegnato un fiore per ogni donna presente in sala e si è complimentata con il coro femminile della Fenice per l'esecuzione dell'inno di Mameli. Come riporta "VeneziaToday", la neo presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, venerdì mattina è tornata là dove tutto era iniziato: a Ca' Farsetti.

"Con voi ci sarò sempre"

A pochi metri di distanza era stata presentata ufficialmente alla stampa come candidata al collegio uninominale di Venezia per Forza Italia, ora torna come seconda carica dello Stato. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Maria Elisabetta Alberti Casellati: "Il mio ruolo deve essere imparziale e terzo, ma quando sono qui mi sento a casa e il cuore batte un po' più forte. Ho allacciato un stretto rapporto con questo territorio, mi vengono in mente tutti i posti che ho visitato e tutte le persone che mi hanno accompagnato. Io oggi ho una carica istituzionale di caratura nazionale che mi impone di essere terza e imparziale, ma non posso ignorare che il Veneto chiede risposte particolari. Noi dobbiamo rendere a questo territorio ciò che ha dato in maniera molto generosa all'Italia. Visita presidente Senato Casellati a Venezia oggi

„Ripeto ai veneziani ciò che avevo già detto in campagna elettorale, per questo territorio voglio essere riferimento, dando risposte. Io con voi - ha concluso - ci sarò sempre".“