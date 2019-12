I viticoltori biologici si incontrano sui colli

Nel corso dell’incontro organizzato da CIA-Agricoltori italiani di Padova, svoltosi a Vo’, nel cuore dei Colli Euganei, sono stati forniti dati importanti sul settore, a partire dal sempre maggiore interesse dei viticoltori per il biologico: a livello nazionale, la superficie destinata alla coltivazione di vino biologico è pari a 103.545 ettari, e in Veneto si contano 999 aziende vitivinicole biologiche, per un totale di superficie coltivata pari a 5.935 ettari.

Vitivinicolo

A Padova, si contano 149 aziende dedite alla coltivazione di uva biologica, per 612 ettari, su una superficie complessiva di 7.512 ettari dedicata al vitivinicolo. Questi dati fanno si che il territorio dei Colli Euganei sia considerato il 2° bio-distretto regionale riconosciuto dopo quello veneziano, con aziende agricole sempre più interessate ad investire nel comparto.

CIA

Maurizio Antonini, Direttore di CIA – Agricoltori italiani di Padova, ha commentato: «Il vitivinicolo veneto e padovano si dimostra molto vivace e attento ai cambiamenti, ma per affrontare le nuove sfide determinate dalla concorrenza con i mercati stranieri è necessario rafforzare il ruolo dei Consorzi di tutela, dare maggiore spazio ai giovani agricoltori, potenziare e investire nella ricerca e nell’innovazione».