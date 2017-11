Mobbing, il consigliere Meneghini propone normativa a tutela delle vittime: la mozione

"Nel mondo del lavoro - spiega il consigliere comunale della Lista Bitonci - il mobbing è un fenomeno costituito da sistematiche continue angherie e pratiche di vessazione poste in essere dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico, oppure da colleghi di lavoro di pari livello, nei confronti di un determinato lavoratore, con l’evidente scopo di emarginarlo, escluderlo ed indurlo, infine, alle dimissioni. Un fenomeno che ha assunto proporzioni così notevoli da interessare, in ogni Paese europeo, percentuali molto alte tra gli occupati".

LA MOZIONE.

Solo in Italia si parla di circa un milione e mezzo di lavoratori vittima di mobbing, persone che trovano scarsa tutela perchè non esiste ancora una normativa ad hoc per contrastare il fenomeno. Ecco che il consigliere Davide Meneghini (Lista Bitonci) vuole porre la questione all'attenzione del Consiglio comunale attraverso una mozione che è stata depositata lunedì. Si tratta di una proposta volta a sollecitare, "presso le sedi opportune, i competenti organi legislativi nazionali affinché venga emanata, nel breve periodo, una normativa giuslavoristica dettagliata in materia di mobbing, in modo da contrastare in maniera efficace le sistematiche e ripetute vessazioni nei confronti dei lavoratori, fornendo loro tutele adeguate; ad inviare la presente iniziativa consiliare ai Parlamentari nazionali eletti nella nostra circoscrizione".

LEGGE NAZIONALE.

"Con questa mozione - conclude - parte da Padova una battaglia per coinvolgere anche i nostri parlamentari eletti a far approvare una specifica legge nazionale, ben cinque sono i progetti di legge ancora fermi in Parlamento, 3 alla Camera e 2 al Senato. Ora più che mai è quindi necessario porre un freno al mobbing, che sta assumendo dimensioni rilevanti sia a livello nazionale che locale".

BULLISMO.

Non si tratta della prima mozione portata in Consiglio comunale dal consigliere Davide Meneghini. È infatti di recente approvazione la mozione su Bullismo e Cyberbullismo che ha come obiettivo quello di promuovere anche attraverso il sistema bibliotecario e scolastico l'informazione, la sensibilizzare e fare prevenzione del fenomeno che coinvolge sempre più ragazzi.