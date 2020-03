Vo', arrivano anche le sospensioni rate mutui per privati e dei finanziamenti per aziende

Sono tanti e diversi gli aiuti che vengono offerti agli abitanti delle "zone rosse", individuati come focolai del Coronavirus. Oltre agli undici comuni lombardi del lodigiano c'è naturalmente anche Vo'. Così anche le aziende si stanno muovendo per dare una mano concreta a chi è costretto in quarantena obbligata. Tra queste anche il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, di cui fa parte FriulAdria, ha comunicato nei giorni scorsi la possibilità per le famiglie residenti comuni della zona rossa di richiedere la sospensione delle rate dei mutui casa.

Aziende

Per le aziende presenti negli stessi comuni, è possibile richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti chirografari e ipotecari e dei canoni dei contratti di leasing finanziario. La sospensione potrà avere una durata fino a 12 mesi e potrà essere della sola quota capitale o per l’intera rata, a scelta del richiedente.