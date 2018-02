"Volontari per Padova", il progetto del comune per favorire l'inclusione dei cittadini stranieri

Una delibera di giunta del comune di Padova ha sancito che, per favorire percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei richiedenti asilo ospitati nei CAS presenti sul territorio, il comune di Padova agevola per coloro che lo vorranno una attività volontaria e gratuita a favore della comunità. Il progetto si chiama "Volontari per Padova". Si tratta di quelli che gergalmente vengono definiti "lavori socialmente utili". Servizi di interesse generale e rivolti alle collettività come possono essere lo spazzamento aree pubbliche, la pulizia e manutenzione verde pubblico, quella stradale e altri servizi di questo tipo.

Giordani convinto: "un passo avanti per una convivenza civile e positiva"

Ci teneva molto Giordani affinché passasse questa delibera. Nel comunicato ufficiale di Palazzo Moroni si esprime chiaramente su quelli che sono i vantaggi di questo tipo di iniziative: "Fin dal giorno in cui mi sono affacciato alla politica padovana mi sono sempre chiesto perché nel nostro Comune chi governava non avesse seguito tante buone pratiche già attive in diversi Comuni della nostra provincia, che davano la possibilità ai richiedenti asilo di contribuire in maniera concreta, con piccole attività, alla crescita e al miglioramento delle comunità in cui erano inseriti. La risposta che mi sono sempre dato è molto amara, cioè che forse tenere queste persone segregate in una dimensione parallela e sospesa fosse utile ad alimentare un idea tutta negativa e strumentale di questo fenomeno che non può essere eliminato e quindi va gestito con intelligenza. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto e ringrazio tutte le Istituzioni e i mondi del Terzo Settore che hanno collaborato e collaboreranno. Dobbiamo riconoscere questi ragazzi come persone e non come numeri, inflessibili con chi sbaglia, ma pronti a interagire e inserire in percorsi virtuosi la grande maggioranza di chi magari desidera anche contribuire al benessere della comunità che lo ospita e fino ad oggi non ha potuto farlo. Un passo avanti importante con il quale giungeranno benefici concreti per la nostra città e una civile, positiva, convivenza per la quale ogni giorno dobbiamo impegnarci".

Un attestato a coloro che aderiranno

I richiedenti asilo che aderiranno al progetto "Volontari per Padova" riceveranno un attestato di partecipazione al progetto.