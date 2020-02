Voltabarozzo: due alberi per ricordare Ilario Galeazzo e Dino Gusella

Il PD di Voltabarozzo, con ANPI, AGESCI e MASCI, ha ricordato, domenica mattina, due uomini che sono stati per il quartiere di Voltabarozzo esempio di impegno e dedizione per il bene di tutti. Ilario Galeazzo impegnato nell'ambito della parrocchia e dell'associazionismo e Dino Gusella, attivo per tutta la sua vita nell'impegno politico e amministrativo. Entrambi erano scomparsi durante lo scorso anno.

Memoria

In loro memoria sono stati collocati due alberi nel parco Baden Powell, nella zona centrale del quartiere. Sono stati numerosi i cittadini e i rappresentanti delle associazioni e dell'amministrazione che sono intervenuti, fra cui l'assessore Andrea Micalizzi, il segretario cittadino del PD Davide Tramarin e il presidente del quartiere 4 Dario Da re.