Verso il voto, le liste scaldano i motori

Il voto del 4 marzo si avvicina e tutte le liste e partiti accelerano in questa che è la fase decisiva della campagna elettorale. Chi per consolidare posizioni, chi per cercare di strappare un voto agli indecisi, una serie di incontri si terranno nei prossimi giorni dove praticamente tutte le forze politiche candidate presentano la propria squadra. A partire dalla giornata del 2 febbraio.

AL PEDROCCHI I 5 STELLE

Il Movimento 5 Stelle ha scelto il Pedrocchi come cornice alla presentazine dei candidati. Nella sala Verde dell'antico caffè della città è prevista una conferenza stampa alle ore 10 di venerdì 2 febbraio. Saranno presenti tutti i candidati dei collegi che fanno riferimento al territorio padovano.

LIBERI E UGUALI IN SALA PALADIN

Saà invece nel Municipio di Padova che Liberi e Uguali presenterà la sua lista. Nella sala Paladin, infatti, Anna Falcone e Pierluigi Bersani saranno insieme ai candidati in Veneto ,tra i quali l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato e l'ambientalista di Monselice Francesco Miazzi.