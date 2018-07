Il consiglio comunale al voto sulla cessione dei terreni di Padova Est per il nuovo ospedale (diretta)

Presenti quasi tutti i consiglieri. Aula piena come non si vedeva da tempo, per un voto da qualcuno definito storico per la storia recente della città: se il voto dell'assemblea sarà infatti favorevole alla delibera, si potranno finalmente consegnare, gratuitamente, i terreni alla Regione Veneto.

La delibera

E' stato il vice sindaco Lorenzoni a presentare la delibera, insieme a un emendamento che è stato inserito a poche ore dal voto. Dopo l'esposizione è intercorso un quarto d'ora d'intervallo affinché tutti i consiglieri potessero analizzare il testo.

I dubbi di Cavatton

"Non capisco - ha spiegato Cavatton - cosa si vada davvero a votare. Non c'è nulla di concreto in questa delibera. Questa è la giunta delle intenzioni che sa solo fare annuni", ha detto il consigliere. I tre consiglieri di Libero Arbitrio voteranno contro.

Al consigliere Cavatton e al suo collega Turrin hanno risposto i consiglieri di maggioranza, Tarzia, Foresta e Ferro che hanno difeso sia la proposta che il lavoro che ha portato a questo risultato. Il presidente Tagliavini ha invitato più volte il pubblico a stare in silenzio.

L'intervento di Massimo Bitonci

Molto atteso l'intervento dell'onorevole leghista, sottosegretario all'economia, Massimo Bitonci. Annunciando il voto favorevole, lo ha motivato non senza polemiche attaccando l'attuale giunta e chi l'ha sfiduciato a suo tempo. "Quello che presentate è il nostro accordo".

Il "no" della Ruffini

Tra le fila dell'opposizione una sola posizione contraria, quella della consigliera Ruffini.

Lunga discussione

Quando sono le 21 e 45 la discussione è ancora molto accesa. Durante tutta la discussione il presidente dell'assemblea Tagliavini ha avuto il suo gran da fare a mantenere silenzio nell'aula. I consiglieri Marinello e Sangati di Coalizione Civica hanno confermato il loro supporto all'amministrazione sulla cessione delle aree. Anche la consigliera di Forza Italia, dal canto suo, pur non risparmiando critiche all'amministrazione ha annunciato il voto favorevole. Gli interventi sono numerosissimi e quando sono le 22 e 30 ancora non si è arrivati alla votazione.