Walter Stefan, il sindaco anti bestemmia: «Rifarei l'ordinanza contro il linguaggio blasfemo»

Ne ha parlato tutta Italia, anche se poi scopriamo che la notizia ha addirittura varcato i confini nazionali, dell’iniziativa del sindaco di Saonara, Walter Stefan, di multare chi bestemmia. L’iniziativa ha certo raccolto consensi ma anche tanta ironia, tanto che a un certo punto questa ha preso il sopravvento sulla sostanza. Così, a distanza di qualche mese, abbiamo chiesto al primo cittadino di Saonara se è ancora convinto dell’efficacia e soprattutto dell’ordinanza “anti bestemmia”, così come è stata battezzata dai media.

«Certo che rifarei quell’ordinanza. La cittadinanza di Saonara - spiega il sindaco Walter Stefan - ha capito perfettamente che quel provvedimento è legato a una questione di educazione. Avere un linguaggio decoroso non è certo squalificante, al contrario. Poi che ci sia chi ha voluto ridicolizzare la questione vuol dire che da per scontato che bestemmiare sia una cosa naturale e faccia parte del linguaggio veneto come elemento imprescindibile. Io non lo credo affatto».