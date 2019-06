@Work4all: lavoro per tutti alle Terme. Due giorni di incontro tra domanda e offerta al Palaberta

@Work4All torna a Montegrotto Terme con una due giorni di incontri, di cui uno interamente dedicato al turismo e alla ristorazione. L’amministrazione comunale, dopo l’anteprima della scorsa settimana dedicata ai giovani delle scuole superiori, intende agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito delle Terme e dei Colli euganei. Sabato 15 e domenica 16 giugno tutti coloro che cercano lavoro avranno la possibilità di interagire direttamente con aziende e agenzie di somministrazione di lavoro al Palaberta in modo da conoscere la disponibilità di posizioni lavorative. Si potranno effettuare dei colloqui e saranno organizzate una serie di attività per orientarsi nel mondo del lavoro.

Comune

«Il Comune di Montegrotto - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - ha deciso di ripetere l’esperienza estremamente positiva dello scorso novembre per fare in modo che chi non ha lavoro possa trovarlo e che le nostre attività, ricettive, turistiche, ma anche di altro tipo possano trovare il personale di cui hanno bisogno, con reciproca soddisfazione». Sabato 15 giugno la giornata sarà dedicata alle aziende di ogni tipo con la possibilità di sostenere colloqui fin dalle 9 del mattino. Tra le 9 e le 10.30 ci sarà la presentazione delle aziende e dalle 10.30 alle 11.30 uno workshop con Umana dedicato agli strumenti più efficace per la ricerca attiva di un lavoro.

Posizione aperte

Tantissime le posizioni aperte: Oss, Osa, fisioterapisti, logopedisti, operai, impiegati, elettricisti, addetti alle pulizie, autisti, muratori, operai edili, funzionari commerciali, magazzinieri, agenti immobiliari elettricisti, programmatori informatici e tanti altri.

Domenica

Domenica 16 giugno la giornata è dedicata in particolare al turismo e alla ristorazione, con la presentazione, dalle 9 alle 10.30 degli hotel presenti negli stand, delle opportunità di lavoro che offrono e del loro iter di selezione. Dalle 16 alle 17.30 ci sarà po il workshop Lego training tenuto da Mattia Festa. Tre le posizioni aperte: addetto alla sala e alla ristorazione, barista, cuoco massaggiatore, receptionist, digital marketing, cassiere, gastronomo, macellaio, sommelier, store manager, fanghino, bagnino… e molti altri.