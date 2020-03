Zaia: «Abitanti Vo' sottoposti nuovamente a tampone, domenica chiudiamo isolamento»

Saranno gli scienziati del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova a realizzare il primo studio sul coronavirus al mondo che ha lo scopo di studiare la storia naturale del virus, definire al meglio le dinamiche di trasmissione e definire le classi di rischio stratificate per morbilità e mortalità. Partendo da Vo': da venerdì 6 marzo, infatti, tutti gli abitanti del Comune in zona rossa verranno nuovamente sottoposti a tampone per effettuare un secondo campionamento di straordinaria importanza a livello scientifico