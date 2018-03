Zaia euforico per la firma del pre accordo a Roma sull'autonomia. Ecco come l'aveva spiegato a Padova

"Oggi giornata storica per il Veneto e per la Lega", ha detto Zaia. Come aveva annunciato insieme a Salvini lunedì a Padova nell'evento conclusivo della campagna elettorale della Lega, oggi è stato firmato il pre accordo per l'autonomia. Nelle interviste che ha rilasciato dopo la firma dell'atto oggi a Roma, il governatore ha esternato tutta la sua soddisfazione.

Come Zaia lo aveva anticipato ai sostenitori della Lega al Pala Geox (video)

Lunedì aveva illustrato ai suoi elettori perché è così importante questo provvedimento, punto per punto. Dal taglio della spesa storica alle competenze, senza dimenticare le tasse. Dal punto di vista della tempistica, non poteva cadere in un momento migliore per la Lega.