Zaia: "Tempi lunghi per i nuovi ospedali di Padova e Treviso? Vanno cambiate le regole"

Durante la presentazione del nuovo robot Da Vinci, svoltasi la mattina del 12 settembre, di fronte ai primari, medici ospedalieri e stampa il governatore è tornato su un tema a lui caro.

Burocrazia

Entrando nel merito delle tempistiche che allungano tremendamente l’iter per costruire gli ospedali il governatore Zaia ha dichiarato : “Il vero tema, il motivo per cui ci si mettono dieci anni a fare un ospedale è rappresentato dalla burocrazia. Le leggi sono così rigide per cui i tempi passano. A Treviso si è cominciato nel 2008, con i documenti, ce lo consegneranno nel 2020.

Carriole di malta

Poi la battuta che chiarisce al meglio “Se non si esce dalla logica che vicino a un carriola di malta c’è un ladro, gli ospedali non li facciamo più”.