Banche Venete, Zan (Pd): «Bitonci ridicolo, il suo governo copia i decreti Pd»

Riceviamo e pubblichiamo

«Quanto afferma Bitonci sulle responsabilità dei governi PD sulle vicende delle banche venete è semplicemente ridicolo, tanto più dal ruolo di sottosegretario all’economia che ricopre. I leghisti sono ubriachi di fake news, è una vera e propria dipendenza. Renzi e Gentiloni erano al loro posto, a fare il loro dovere, cioè a guidare governi che hanno di fatto salvato i risparmiatori, i lavoratori e le imprese venete. Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono arrivate sull’orlo del completo fallimento per una conduzione scellerata e folle, iniziata ben prima del 2014, con il totale silenzio del governatore Zaia». Lo afferma Alessandro Zan, deputato padovano PD sulle dichiarazioni del sottosegretario Bitonci sulle responsabilità del crac delle banche venete.

Renzi-Gentiloni

«Nel luglio del 2017 il nostro intervento ha scongiurato la soluzione drammatica del fallimento, il cui costo sarebbe stato caricato esclusivamente sui privati, tramite prelievi forzosi dai conti correnti e l’azzeramento dei titoli di azionisti e obbligazionisti, senza considerare la perdita diretta del posto di lavoro degli 11 mila dipendenti dei due istituti. Parliamo di 200 mila famiglie e oltre 100 mila piccole e medie imprese che avrebbero dovuto restituire le somme prese in prestito, con la conseguente probabile chiusura di decine di migliaia di attività economiche e l’affossamento dell’economia veneta. Invece, tramite l’intervento del PD, i correntisti e i titolari di obbligazioni ordinarie non hanno subito alcuna perdita e chi aveva investito in obbligazioni subordinate è stato risarcito dal fondo di solidarietà istituito dalla legge di bilancio 2016. Mi chiedo con che faccia Bitonci critichi l’operato dei governi Renzi-Gentiloni sulle banche, quando questi cialtroni grillo-leghisti hanno copiato parola per parola il nostro decreto sulle banche per varare il decreto legge dell’8 gennaio scorso in salvataggio di Carige. Forse Bitonci è stato poco attento alla questione negli ultimi mesi, troppo impegnato a inserire condoni per gli evasori nella legge di bilancio. Cominci piuttosto a fare il suo dovere di sottosegretario, e la smetta con questa propaganda che insulta l’intelligenza di tutti gli elettori, ma soprattutto dei veneti. E prima di alludere a inesistenti interessi del PD con grandi gruppi bancari, farebbe bene a ricordare che la Lega deve ai cittadini italiani 49 milioni di euro, rubati alla collettività e portati fraudolentemente all’estero».