Emergenza sicurezza, Zan: "Salvini è uno sciacallo, i 40 nuovi agenti arrivano grazie al Pd"

Riceviamo e pubblichiamo

“Quando Salvini dice che invierà altri 40 poliziotti a Padova forse dimentica che non è stato lui a prendere questa decisione, ma il governo precedente che nella legge finanziaria approvata nel dicembre 2017 aveva già previsto questo incremento di organico per la città", a dirlo è Alessandro Zan, deputato padovano del Partito Democratico.

Sciacallo politico

"Ci risiamo, come per la chiusura Bagnoli, Salvini cerca di intestarsi un risultato non suo. È uno sciacallo politico: la verità è che noi, come Partito Democratico, chiediamo un ulteriore impegno per Padova con la riclassificazione della questura. Quello sarà l’unico modo per garantire una gestione della sicurezza adeguata alle dimensioni della città. I 40 poliziotti in più sono già un’ottima notizia, non certo merito della Lega, ma del governo PD. Ma non basta. Mi aspetto che il governo gialloverde, che venerdì prossimo verrà alla Camera a rispondere alla mia interpellanza urgente sulla questione sicurezza a Padova, assuma un impegno preciso verso la città e dia risposte strutturali a problemi che sono di competenza esclusiva del Ministro dell’Interno. Questi ancora campano dei provvedimenti presi negli scorsi anni, è ora che si assumano responsabilità precise verso i cittadini.” Così Alessandro Zan sull’arrivo dei 40 nuovi poliziotti a Padova.