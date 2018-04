Zanon (Fratelli d'Italia): "Bene si presenti Foiba Rossa, ma permane un clima violento"

“Permane un clima che vorremmo diverso”, sono queste le parole di Raffaele Zanon di Fratelli d’Italia a proposito della sala concessa per la presentazione di "Foiba Rossa". C'è la soddisfazione di poter organizzare l'evento ma non è del tutto contento, Zanon: “Se l’amministrazione ha scelto una strada che da spazio alla cultura anche non allineata è un bene per la città, senza questa concessione si sarebbe aperto un contenzioso fatto di carte bollate. Ci auguriamo che le iniziative che hanno valore per la città non finissero in un quaderno speciale dell’amministrazione, dove ci sono i buoni e i cattivi”.

L'esposto in procura, l'interrogazione in Parlamento

“Bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno. L’importante è che iniziative come queste abbiano diritto di cittadinanza in una città come Padova. Nelle sale pubbliche e all’interno dell’università non bisogna offrire fianco a situazioni e a minacce. Stiamo lavorando a un esposto da presentare alla procura riguardo i fatti intimidatori delle settimane scorse e stiamo preparando con i nostri parlamentari una interrogazione sul clima che si è creato a Padova, perché non vanno sottovalutati fenomeni accaduti dentro e fuori la università. Il clima deve cambiare e non bisogna sottovalutare certi fenomeni. Tutti devono essere a conoscenza di ciò che è avvenuto in questa città. C’è chi adotta ancora oggi la violenza e la prevaricazione come strumento politico e questo è inaccettabile”.