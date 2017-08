Altri tre assunti nello staff Giordani, sale a 185 mila euro il costo totale degli stipendi

Altre nomine per lo staff Giordani - Lorenzoni. Come riportano i quotidiani locali, da venerdì, hanno preso servizio le tre ultime figure che vanno a completare la squadra. Si tratta di due nuovi uffici stampa, Massimo Zilio e Franco Tanel e della nuova segretaria del vicesindaco Sara Busato. Il totale degli stipendi lordi degli incarichi fiduciari sale così a oltre 185 mila euro annui, circa 30 mila in meno rispetto allo staff dell’ex sindaco Massimo Bitonci, che però era meno numeroso.

I CONTRATTI. Massimo Zilio e Sara Busato, con contratto a tempo determinato fulltime, affiancheranno il vicesindaco Arturo Lorenzoni. Zilio avrà funzioni di supporto nei rapporti coi mass media anche tramite lo sviluppo di strumenti digitali e dei social network. Busato curerà le relazioni con cittadini, enti, associazioni e istituzioni. Tanel, con contratto a tempo determinato part-time supporta l'ufficio stampa e cura i mass media.

I COSTI. Il giornalista pubblicista, storico collaboratore del "Gazzettino", Massimo Zilio ha trattamento economico lordo annuo di 25.783 euro, pari a 1.450 netti al mese. Sara Busato, già ufficio stampa dell’Arci e di diverse fondazioni culturali, prenderà lordi 29.525 euro annui, pari a circa 1.600 euro netti al mese. Franco Tanel, giornalista pubblicista, già ufficio stampa dell’Interporto, percepisce stipendio lordo annuo sarà di 12.891 euro, cioè 700 euro al mese netti.