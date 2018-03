Fiera: riunione fiume a Palazzo Moroni. Il comunicato congiunto di Giordani, Zilio e Soranzo

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, il presidente della provincia di Padova, Enoch Soranzo e il presidente della Camera di Commercio di Padova Fernando Zilio riuniti in riunione per diverse ore per affrontare diversi nodi riguardanti la Fiera. Dei particolari non è ancora dato sapere, ma congiuntamente hanno diffuso un comunicato che riportiamo integralmente.

Il comunicato congiunto

"Sulla Fiera di Padova scegliamo la strada della responsabilità e della ricerca delle soluzioni in un ottica di continuità e rilancio di quello che ribadiamo essere un asset strategico del nostro territorio.

Nel nostro ruolo di soci pubblici non possiamo occuparci delle polemiche, ma siamo concentrati da tempo e senza inutili clamori a produrre tutti gli sforzi per aiutare un processo di consolidamento e sviluppo delle attività fieristiche in Padova, naturalmente nei limiti delle nostre prerogative di enti pubblici. Prendendo atto di una situazione difficile dei soci privati ai quali è stata affidata la gestione della fiera dal 2005, abbiamo condiviso la necessità di operare in tutto quello che è nelle nostre possibilità per non disperdere e anzi valorizzare questo patrimonio di relazioni economiche e sociali, con una particolare attenzione all’aspetto occupazionale.

Seguiamo con attenzione l’evoluzione della situazione generale e dei rapporti tra i soggetti privati coinvolti. Siamo decisi a profondere nei prossimi giorni il massimo sforzo congiunto per giungere alla miglior soluzione possibile, in qualsiasi contesto verrà a prodursi".