Via Cairoli, la Lega manifesta per la sicurezza. E Bitonci annuncia il "ritorno" a Padova

Doveva essere il giorno della manifestazione della Lega sul tema della sicurezza, è diventato il giorno del ritorno di Massimo Bitonci. Non che non ci sia stato più, ma in consiglio comunale non si è praticamente mai visto in questo ultimo anno visti gli impegni da sottosegretario al Mef.

All’angolo tra via Cairoli e via Bixio, in zona stazione, onorevoli, senatori, amministratori e qualche militante per una iniziativa che non a caso si svolge qui. Si parla di sicurezza sull’onda dei fatti di domenica scorsa. Oltre a Massimo Bitonci ci sono il senatore Andrea Ostellari, l’onorevole Alberto Stefani, il consigliere regionale Fabrizio Boron, il vice presidente della provincia Marcello Bano, in consiglieri comunali Alain Luciani e Vera Sodero e il neo commissario della Lega a Padova, Filippo Lazzarin.

«Salvini - dichiara alla stampa Bitonci - ha fatto molto in questo anno, ma della sicurezza della città si devono occupare gli amministratori locali. Nello specifico la giunta Giordani. L’idea di usare uno dei tanti spazi vuoti e metterci la sede della polizia locale è stata bocciata mentre avrebbe garantito un presidio costante. Invece qui hanno preferito cambiare la viabilità e chiudere strade». Poi una stoccata anche al Prefetto, Renato Franceschelli: «Anche la prefettura è mancata nel recepire le direttive dal ministero».

Inevitabile domandare se si ricambierà a sindaco, tra due anni: «Due anni sono lunghi, che sia io o un altro, nella Lega la leadership emerge in modo naturale. La Lega presenta sempre i migliori, per questo vince».