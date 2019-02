Ztl, la proposta di Più Europa

Piero Cecchinato, coordinatore di Più Europa a Padova, con una nota fa conoscere la posizione del partito rispetto alla questione Ztl. Itecnici del comune sono pronti a una terza soluzione sulla questione, quella dividere il centro in due aree: una rossa, più ristretta che comprende piazza Duomo e tutto ciò che sta più in prossimità delle piazze, un'altra gialla, con restrizione solo durante le ore diurne. Non c'è ancora l'ufficialità ma è il dibattito è aperto.

Più Europa

Ecco la nota di Piero Ceccato: «Più Europa non vorrebbe che anche a Padova la tutela dell’ambiente diventasse una bandiera rispetto a cui dividersi ideologicamente. Il nostro movimento, appena trasformatosi in partito, mette in cima alle sue priorità la questione ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici e la sostenibilità delle politiche di sviluppo. La qualità dell’aria che respiriamo nelle nostre città è giustamente una delle questioni principali su cui la cittadinanza esige risposte e atti concreti. Ma una buona dose di pragmatismo e moderazione impone di dare ascolto anche alle categorie che chiedono che la questione del traffico cittadino venga affrontata a 360 gradi, cominciando dalla creazione di nuove aree di parcheggio come quelle che altri grandi capoluoghi del Veneto hanno e di cui a Padova da troppo tempo si parla senza fare nulla. Ben venga la seconda linea del tram se serve a decongestionate il traffico del centro e ben venga l’invito alla cittadinanza a cambiare mentalità e approccio rispetto alla mobilità nel suo complesso. L’ente pubblico ha però l’onere di agevolare un simile cambiamento, altrimenti si sfocia nel dirigismo fine a se stesso».