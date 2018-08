Studio2, recording sessions: come produrre e resistrare un brano musicale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Lo Studio 2 di Padova, punto di riferimento per la produzione e la registrazione audio, organizza tra ottobre e dicembre tre fine settimana dedicati alla registrazione audio (6-7 Ottobre, 10-11 Novembre, 1-2 Dicembre 2018).

Il produttore Cristopher Bacco approfondirà le tematiche relative alla produzione e incisione di un brano. Ogni weekend sarà composto da 10 ore al giorno (20 totali) in cui i partecipanti potranno sperimentare come si lavora con una band in studio, approfondendo il tipico modus operandi tra vintage e moderno che da sempre caratterizza Studio 2. Saranno a disposizione degli scritti un’ampia strumentazione di alta qualità e l’esperienza di chi lavora in questo settore con serietà e professionalità. Il primo giorno sarà dedicato ad affrontare la produzione del brano della band. Gli iscritti effettueranno la scelta dei suoni e degli strumenti e si inizierà il processo di registrazione. Nel secondo giorno si discuteranno le scelte stilistiche da adattare al brano e si completerà il processo di mixaggio. Un’esperienza unica per pochi iscritti, solamente 6 posti disponibili a weekend. Il costo è di 270 euro (+iva) per 20 ore. Per ogni informazione è possibile scrivere a ufficiostampa.studio2@gmail.com

