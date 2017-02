Cena di San Valentino 2017 al ristorante "Dal Contadino" a Vo'

14 febbraio 2017, San Valentino: vi proponiamo una cena di amore, sapori, vini e musiche per festeggiare la serata più romantica dell'anno a Padova per confermare, costruire e brindare alla vostra relazione. Il Ristorante "Dal Contadino" e i Colli Euganei saranno i vostri Cupido... Non mancherà nulla: ingredienti doc, primi raffinati, secondi di carne e pesce, i migliori vini della nostra cantina e altre delizie, accompagnati da un romantico sottofondo.

Il nostro Chef Nicola ha perfezionato la nostra proposta enogastronomica con un occhio di riguardo anche agli innamorati e alla loro serata. Speriamo che il Ristorante dal Contadino sui colli di Padova: possa essere, anche quest'anno, la cornice per suggellare nuovi amori o per festeggiare le vostre mete romantiche. Teniamo alla cena di San Valentino 2017 e vogliamo farvi stare benissimo!

Cena di San Valentino 2017 e Musica sui Colli Euganei

Non abbiamo pensato solo al vostro palato: la cena sarà accompagnata da una dolce colonna sonora, che sarà la pennellata romantica finale. Il resto del quadro lo completerà l'atmosfera calda e preziosa del nostro ristorante sui Colli Euganei... Non vi resta che riservare il vostro tavolo per due!

Vi aspettiamo per brindare assieme! Per prenotare il vostro tavolo telefonate o scriveteci un'e-mail!