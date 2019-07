10mila veneti colpiti da Linfedema. Sinigaglia: «Pazienti costretti ad andare all'estero per farsi curare»

In Italia sono 350mila, in Veneto 10mila. Sono i numeri delle persone colpite da linfedema, una patologia che provoca il rigonfiamento degli arti a causa di una mancanza di drenaggio della linfa sotto la pelle, deformazioni che procurano anche dolori e difficoltà nei comuni movimenti, dal passeggiare a vestirsi.

Il consigliere d’opposizione regionale, Claudio Sinigaglia lancia un allarme in questo senso: «La Regione Veneto - ha dichiarato il consigliere regionale - deve garantire pienamente il trattamento sanitario riducendo quel fenomeno di “migrazione” di tanti pazienti verso strutture di altre regioni addirittura recandosi all'estero, in Austria e in Germania».