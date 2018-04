Progetto Onda, ambulatorio di Camuflage a disposizione su prenotazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

In occasione del progetto Onda che si terrà presso l’Azienda Ospedaliera di Padova dal 16 al 22 aprile, la Clinica Dermatologica di Padova parteciperà all’evento mettendo a disposizione del pubblico l’ambulatorio di Camuflage nei giorni di lunedì 16 dalle 13 alle 15.30 e mercoledì 18 dalle 13 alle 15.30.

Non serve l'impegnativa

Per accedervi in questo periodo è necessaria la prenotazione tramite il seguente numero: 049/8212924, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11.30. Per l’occasione non servirà l’impegnativa.

Correzione cutanea

L’ambulatorio di camouflage viene proposto a tutte le persone che necessitano la correzione di una lesione cutanea che potrebbe causare disagio o per essere d’aiuto a riparare i danni cutanei derivati dalla chemioterapia, dalla target therapy e dalla

radioterapia. L’ambulatorio di Camouflage può essere un supporto di grande importanza durante la fase di guarigione.

Normalmente all’ambulatorio camouflage si può accedere tramite impegnativa con la dicitura “terapia di vita quotidiana” individuale, singola seduta cod. 78739.

Informazioni

